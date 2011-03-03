У каждого десятого россиянина 8 марта ассоциируется с цветами и подарками

Лишь 10% россиян не дарят женщинам подарков на Восьмое марта. Для большинства этот день - в первую очередь, день приятных эмоций и повод сделать приятное близким женщинам (48%).



Те, для кого Международный женский день - тяжкая повинность и ненужные траты (2%), оказались в меньшинстве. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Каждый десятый опрошенный считает восьмое марта поводом для цветов и подарков, 7% считают 8 марта особым, важным днем, а 14% - просто выходным.