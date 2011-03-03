В офисе Мосстройэкономбанка идут обыски

В столичном офисе Мосстройэкономбанка проводятся обыски - сегодня утром в офис банка на Профсоюзной улице пришли следователи главного следственного управления ГУВД Москвы.



По информации из правоохранительных органов столицы, в настоящее время следователи изымают документацию банка. Это связано с расследованием уголовного дела о хищении 15 млн долларов.

Председателем наблюдательного совета Мосстройэкономбанка с 2007 года является первый заместитель мэра Москвы Владимир Ресин.



В свою очередь, официальный представитель стройкомплекса Москвы Игорь Каневский заявил, что проверка, которая проводится в офисе "Мосстройэкономбанка", имеет отношение не к самому кредитному учреждению, а к одному из его клиентов, который имеет счет в этом кредитном учреждении, передает Интерфакс.