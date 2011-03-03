Корпорация Mirax Group прекращает свое существование

Сегодня на пресс-конференции председатель совета директоров корпорации Сергей Полонский заявил, что совет директоров холдинга Mirax Group принял решение о закрытии бренда Mirax с 3 марта 2011 года.



По словам Сергея Полонского, все обязательства корпорации Mirax Group по достройке объектов и выплате долгов будут выполнены в полном объеме.



Mirax Group – один из крупнейших девелоперских холдингов России. Основными видами его деятельности являются девелопмент - жилая и коммерческая недвижимость, а также управление и продажа недвижимости как в России так и за рубежом. Mirax Group до кризиса была одной из крупнейших стройкомпаний России с портфелем проектов в 12 миллионов квадратных метров. Однако из-за большой задолженности компании пришлось заморозить большую часть проектов, а еще часть объектов заложены по банковским кредитам.



На пресс-конференции Сергей Полонский подчеркнул, что это решение взвешенное и обдуманное, но причину ликвидации не объяснил, продолжив: "Я говорю спасибо всем тем, кто помогал нам все эти годы работать, а в трудное время выходить из сложных ситуаций. Я извиняюсь перед всеми и благодарю свою команду. С этой минуты прошу больше не считать меня бизнесменом". После этого он запечатал какие-то бумаги в два конверта и пояснил, что "там внутри все ответы на все вопросы" и их нужно вскрыть через три года, и вышел из зала.