Отмена крепостного права стала поворотным событием в истории России - Медведев

Президент России Дмитрий Медведев заявил, что отмена крепостного права в России стала поворотным событием в отечественной истории XIX века, об этом сообщает сайт Кремля.



Сегодня в Петербурге проходит научно-практическая конференция, посвященная 150-летию подписания Манифеста об отмене в России крепостного права. Участникам конференции президент России направил приветствие, в котором, в частности, говорится: "Подписание Манифеста стало... отправной точкой эпохи Великих реформ 1860-1870 годов - земской, городской, судебной, военной, финансовой и других".

Отмена крепостного права "положила начало переходу России от аграрного к индустриальному развитию, дала импульс развитию частной инициативы и предпринимательства".



В своей поздравительной телеграмме президент РФ выразил уверенность, что участники конференции, среди которых ученые, публицисты, а также общественные и политические деятели, "смогут всесторонне проанализировать суть и значение таких преобразований, дать объективную оценку роли этой реформы в политическом и социально-экономическом подъеме страны в конце XIX - начале XX веков".



Напомним, Манифест об освобождении крестьян от крепостного права был подписан в 1861 году императором Александром II.



В России крестьянин веками зависел от помещика в личном, земельном, имущественном и юридическом отношениях, то есть фактически он был его рабом. Подписанный царем Манифест дал крестьянам личную свободу и общегражданские права: теперь крестьянин мог иметь движимое и недвижимое имущество и владеть им, он имел право заключать сделки, выступать как юридическое лицо, мог без разрешения своего феодала вступать в брак, поступать на службу, в учебные заведения, менять место жительства и даже переходить в сословия мещан, купцов.