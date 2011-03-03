В пределах третьего транспортного кольца могут запретить возводить новое жилье

Московские власти могут ввести запрет на строительство нового жилья в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК), об этом сообщает газета "Коммерсантъ".



Ранее уже было принято подобное решение - в отношении офисных комплексов и торговых центров. Об этом в декабре 2010 года заявил столичный мэр Сергей Собянин.



По информации издания, сейчас московские власти рассматривают возможность запретить в пределах ТТК и возведение нового жилья. Новые правила затронут только те территории, строительство на которых еще не начиналось. А чтобы не допустить спекулятивного роста цен на жилье, связанного с сокращением объемов строительства в городе, девелоперам будет предложено застраивать земли в зоне 15-20 км от МКАД. В то же время, столичная мэрия не будет отказываться от строительства жилья в пределах города, так как это может привести к снижению бюджетных доходов. Основные проекты по строительству жилья в пределах ТТК запланированы на территориях промпредприятий, на территориях которых до 2015 года планируется возвести около 8 млн кв. м.