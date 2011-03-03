До конца 2011 года на планету обрушатся около 25 магнитных бурь - прогноз МЧС

Согласно прогнозу МЧС, до конца 2011 года на планету Земля может обрушиться около 25 геомагнитных бурь, с самыми активными придется столкнуться уже в марте-апреле, а затем в сентябре-октябре.



Учёные предупреждают, что в ближайшие два месяца солнечная активность будет только расти и это, в первую очередь, на себе почувствуют метеочувствительные люди. Три дня назад на Солнце произошел выброс плазмы и в самое ближайшее время к Земле приблизится очередная магнитная буря.



Во время магнитной бури на Земле меняется атмосферное давление, меняется содержание кислорода в воздухе, поэтому врачи рекомендуют всем людям позаботиться о себе - меньше времени уделять работе, избегать нагрузок, больше отдыхать в эти дни, раньше ложиться спать.