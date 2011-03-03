«Дворец Путина» под Геленджиком был продан за 350 млн. долларов

Элитный гостиничный комплекс в районе села Дивноморское под Геленджиком, получивший известность как «дворец Путина», был продан за 350 миллионов долларов



Новым владельцем гостиницы стал бывший владелец Новороссийского порта бизнесмен Александр Пономаренко. По словам бизнесмена, он купил недостроенный гостиничный комплекс «на скандале», пишет газета «Коммерсант». В интервью изданию Пономаренко сказал, что, повышенное внимание СМИ могло повлиять на продавцов гостиничного комплекса. И они поторопились избавиться от скандально-известного долгостроя. Бизнесмен, как он сам сказал, воспользовался ситуацией и вложил деньги, полученные от продажи морского торгового порта в Новороссийске.

Однако эксперты по недвижимости отмечают, что любой крупный проект в этом районе Краснодарского края, где даже летом не так много отдыхающих, выглядит как благотворительность. Сумма сделки в 350 миллионов долларов, вероятно, завышена более чем в десять раз.

Напомним, в конце 2010 года партнер питерских друзей Владимира Путина бизнесмен Сергей Колесников в открытом письме назвал гостиницу под Геленджиком виллой для премьера, которую строили подставные лица для его личного отдыха.

Пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Песков эту информацию опроверг.

Однако Колесников считает, что и после перепродажи гостиница в Дивноморском будет предназначаться для Путина.