В поселке Гижига на Колыме восстанавливают электричество

В поселке Гижига на Колыме, где сгорела дизельная электростанция, транспортная колонна привезла в пострадавший поселок, дизельную мини-электростанцию для местной больницы.

Как стало известно, на вездеходах доставили первую партию строительных материалов.

Напомним, в ночь на понедельник, 28 февраля, пожар уничтожил здание дизельной электростанции в поселке Гижига. Без электроэнергии остались все 360 жителей Гижиги, в том числе 70 детей. В местных домах печное отопление, поэтому жители не пострадают от морозов.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями и неудовлетворительным состоянием взлетно-посадочной полосы в аэропорту поселка Эвенск сегодня самолетом не удалось доставить из Магадана модульную дизельную электростанцию для Гижиги. Эту операцию планируется выполнить 4 марта, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на региональный центр МЧС.

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