Визит Патриарха Кирилла в Израиль состоится в 2012 году

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит визит в Израиль в 2012 году. В ходе визита планируются встречи с главой Иерусалимской православной церкви и с государственными деятелями.



Об этом говорилось на встрече посла Израиля в РФ Дорит Голиндер с Предстоятелем Русской церкви в московской патриаршей резиденции, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на заместителя председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата игумен Филипп Рябых.



Это была первая встреча с главой Русской православной церкви Дорит Голиндер, недавно получившей назначение чрезвычайного и полномочного посла Израиля в РФ. Беседа проходила на русском языке - Дорит Голиднер родилась в России и прожила здесь большую часть своей жизни.