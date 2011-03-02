Использовать образ Путина в коммерческих целях недопустимо - Песков

Правительство России предпримет соответствующие меры в случае использования клубом «Рай» образа премьер-министра страны Владимира Путина для рекламы своей вечеринки.



Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Песков. По его словам, использование образа премьера в коммерческих целях «абсолютно недопустимо».



«Надеюсь, нам не придется прибегать к мерам юридического или иного дозволенного законом характера», - отметил пресс-секретарь премьера.



Песков добавил, что сам Владимир Путин в курсе данного инцидента и «отреагировал на него достаточно негативно».



«Он не против того, чтобы его имя использовали для поддержки правительства или в благотворительных целях, а также в целях пропаганды каких-то здравых идей, к которым развлечения не относятся», - заключил пресс-секретарь.



Ранее московский ночной клуб «Рай» объявил о проведении вечеринки под названием «Putin Party: хочу премьер-министра». Плакаты с рекламой предстоящего мероприятия уже несколько дней висят на улицах столицы.