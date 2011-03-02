Голикова и Онищенко вошли в новый состав президиума РАМН
2 марта 2011, 17:47 [ «Аргументы Недели» ]
Главы Минзравсоцразвития и Роспотребнадзора Татьяна Голикова и Виктор Онищенко вошли в состав нового президиума Российской академии медицинских наук.
Возглавил президиум РАМН главный эндокринолог Минздравсоцразвития Иван Дедов, сообщает РИА Новости.
Кроме того, в члены президиума РАМН также были выбраны директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, известный кардиохирург Лео Бокерия, главный онколог Минздравсоцразвития России Валерий Чиссов, директор Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Геннадий Сухих и другие. Всего 22 академика.