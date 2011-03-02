Голикова и Онищенко вошли в новый состав президиума РАМН

Главы Минзравсоцразвития и Роспотребнадзора Татьяна Голикова и Виктор Онищенко вошли в состав нового президиума Российской академии медицинских наук.



Возглавил президиум РАМН главный эндокринолог Минздравсоцразвития Иван Дедов, сообщает РИА Новости.



Кроме того, в члены президиума РАМН также были выбраны директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, известный кардиохирург Лео Бокерия, главный онколог Минздравсоцразвития России Валерий Чиссов, директор Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Геннадий Сухих и другие. Всего 22 академика.