В Москве штраф за безбилетный проезд вырастет в 10 раз

Штраф за безбилетный проезд в столичном общественном транспорте будет увеличен в 10 раз, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам развития транспорта и дорожного строительства Николай Лямов.



"Сегодня штраф составляет 100 рублей, но это не та цифра, ее необходимо пересмотреть. Штраф предположительно составит одну тысячу рублей", - цитирует Лямова РИА "Новости".



По его словам, что через несколько месяцев в автобусах Москвы вновь появятся ревизоры-контролеры, при этом турникеты к 2012 году исчезнут.