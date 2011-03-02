"Ошиблись наши кадровики" - МВД о награждении С.Кучерука

В МВД пояснили причину отмены указа главы ведомства Рашида Нургалиева о награждении экс-главы ГУВД Кубани Сергея Кучерука медалью "За заслуги в управленческой деятельности".

В пресс-службе МВД РФ сообщили:, что для отмены распоряжения министра о награждении нашлись "формальные причины": "Ошиблись наши кадровики".

"Аргументы.ру" писали ранее о том, что министр внутренних дел Российской Федерации Рашид Нургалиев отменил приказ о награждении бывшего начальника ГУВД по Краснодарскому краю Сергея Кучерука ведомственной медалью "За заслуги в управленческой деятельности" второй степени.

"Согласно положению о награде, эту медаль вообще не могли вручить не действующему сотруднику. В общем, хотели как лучше, а получилось как всегда", - цитирует РБК пресс-службу вдомства.

Ранее, отправленный в отставку лично президентом РФ Дмитрием Медведевым "за расхлябанность в деятельности правоохранительных органов", бывший начальник ГУВД Краснодарского края Сергей Кучерук получил из рук министра МВД России Рашида Нургалиева медаль "За заслуги в управленческой деятельности".

"Аргументы.ру" писали, что 5 ноября в станице Кущевская (Краснодарский край) в одном из частных домов произошел пожар. После локализации огня, во время разборов завалов, сотрудники МЧС обнаружили тела 12 погибших, среди которых - четверо детей.

Убийство 12 человек получило огромный общественный резонанс.

Напомним, губернатор Краснодарского края Александр Ткачев накануне на встрече с жителями станицы Кущевской заявил, что готов уйти в отставку, если виновные в убийстве 12 человек сумеют избежать наказания.

Бывший начальник ГУВД по Краснодарскому краю Сергей Кучерук был назначен на позицию замгендиректора Краснодарского краевого инвестиционного банка.