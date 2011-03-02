В Москву из Мальты вылетел самолет МЧС РФ, на его борту 126 россиян

В Москву из Мальты вылетел самолет МЧС России, который вывезет 147 человек, эвакуированных из Ливии на пароме "Святой Стефан". Вылет самолета Ил-62 МЧС России запланирован на 14:00. Об этом сообщает Управление информации МЧС РФ.Эвакуированные из Ливии россияне были доставлены в аэропорт Мальты четырьмя автобусами в 11:35 мск. На борту Ил-62 находятся 147 человек, в том числе - 126 россиян, передает Интерфакс.