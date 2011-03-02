В районе Южное Бутово к 2020 году построят газотурбинную электростанцию

В Москве в районе Южное Бутово построят новую газотурбинную электростанцию "Щербинка". Полностью строительство будет завершено к 2020 году. До конца 2011 будет построен первый пусковой комплекс.



Ориентировочный объем инвестиций в строительство электростанции составит 15 млрд рублей. Распоряжение о строительстве электростанции "Щербинка" подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в городской администрации.



