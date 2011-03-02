На Кольцевой линии московского метрополитена может появиться новая станция "Конюшковская". Открытие "Конюшевской" планируется до 2020 года у Белого дома.



Об этом пишет газета "Московский комсомолец". По данным издания, "Конюшевская" появится наряду со строительством станции "Суворовская площадь" на Кольцевой линии в районе Театра Российской армии. Идея строительства двух новых станций на Кольцевой линии появилась давно, приводит газета слова главного архитектора "Метрогипротранса" Николая Шумакова. Проектируемая станция "Суворовская площадь" будет расположена между "Новослободской" и "Проспектом Мира". Она станет пересадочной на "Достоевскую" (Люблинско-Дмитровская линия).