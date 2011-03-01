На Украине Юлии Тимошенко разрешили навестить свою мать

Следователь генеральной прокуратуры Украины разрешил Юлии Тимошенко - экс-премьер-министру, лидеру партии "Батькивщина", которая находится под подпиской о невыезде, навестить мать в Днепропетровске.



Сегодня Ю.Тимошенко в очередной раз по вызову следователей посетила генпрокуратуру, после чего она заявила: "Я оставила там обращение – ходатайство о том, чтобы я имела возможность, несмотря на подписку о невыезде, поехать на 8 марта к своей маме в Днепропетровск", об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу украинской генпрокуратуры.



Напомним, Ю.Тимошенко подозревают в превышении служебных полномочий, в нарушении бюджетного законодательства, злоупотреблении властью и служебным положением, которые повлекли тяжкие последствия. Ее обвиняют в нецелевом расходовании средств, полученных от продажи квот на выброс парниковых газов, а также в махинации при приобретении легковых автомобилей для нужд сельских фельдшерских пунктов. Однако бывшая премьер все обвинения в свой адрес отвергает, называя их политически мотивированными, а также заявляет, что в суде сможет доказать свою невиновность.