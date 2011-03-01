Лауреатами премии правительства России в области науки и техники за 2010 год стали глава "Газпрома" Алексей Миллер и губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко.



Алексей Миллер - кандидат экономических наук, председатель правления и заместитель председателя совета директоров ОАО "Газпром", премия присуждена за разработку технологии производства высокопрочных труб нового поколения для стратегических газотранспортных проектов как руководителю этой работы.



Валентине Матвиенко премия присуждена как руководителю в осуществлении процесса по разработке и внедрении целевой комплексной инновационной программы по модернизации инженерных сетей; программа базируется на энергосберегающих технологиях, передает Интерфакс.