Глава "Газпрома" и губернатор Санкт-Петербурга - лауреаты премии правительства
1 марта 2011, 20:52 [ «Аргументы Недели» ]
Лауреатами премии правительства России в области науки и техники за 2010 год стали глава "Газпрома" Алексей Миллер и губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко.
Алексей Миллер - кандидат экономических наук, председатель правления и заместитель председателя совета директоров ОАО "Газпром", премия присуждена за разработку технологии производства высокопрочных труб нового поколения для стратегических газотранспортных проектов как руководителю этой работы.
Валентине Матвиенко премия присуждена как руководителю в осуществлении процесса по разработке и внедрении целевой комплексной инновационной программы по модернизации инженерных сетей; программа базируется на энергосберегающих технологиях, передает Интерфакс.