Студенческие стипендии увеличатся не менее чем на 9% с 1 сентября 2011 года

Студенческие стипендии должны увеличиться с 1 сентября 2011 года не менее чем на 9%, об этом сегодня напомнил премьер-министр Владимир Путин на заседании президиума правительства.



Обратившись к министру финансов Алексею Кудрину, Владимир Путин напомнил ему о своем обещании увеличить стипендии студентам и поручил Минфину отслеживать ситуацию: "Алексей Леонидович, мы договорились тогда, когда встречался я со студентами (в Сочи 26 февраля), и мы с вами предварительно обсуждали этот вопрос, о том, что мы проиндексируем стипендии студентам с 1 сентября текущего года не менее, чем на 9%. Я хочу это подчеркнуть. Вы должны мониторить ситуацию, связанную с инфляцией, и наше обещание повысить стипендии не менее, чем на 9%, должно так и трактоваться – не менее, чем на девять процентов".



Российский премьер далее потребовал, что аналогичный подход к индексации заработных плат, стипендий и выплат должен применяться и в других отраслях: "Минэкономразвития и Министерство финансов должны внимательно проследить, как ситуация будет развиваться к сентябрю, и решение об индексаций стипендий должно соответствовать решениям в других бюджетных секторах".