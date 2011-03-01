К июлю правительство РФ разработает госпрограмму содействия занятости населения

Сегодня вице-премьер Александр Жуков на совещании по проблемам занятости у президента России заявил, что к июлю 2011 года правительство РФ разработает госпрограмму содействия занятости населения.



В частности, Александр Жуков рассказал: "В первом полугодии этого года правительством будет разработана программа содействия занятости населения", в которую войдут меры по реализации активной политики в области обеспечения занятости, по решению проблем трудовой мобильности населения, совершенствованию социальной поддержки, "все будет включено в эту госпрограмму".



По словам вице-премьера, сейчас завершается подготовка проекта основных программ действия на рынке труда на 2011-2015 годы: "На 2013 и 2014-2015 годы разрабатывается полезный документ по политике занятости на рынке труда - баланс трудовых ресурсов на трехлетний период".