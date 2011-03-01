Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал "безобразием" стремительный рост тарифов на ЖКХ без изменения уровня услуг и призвал население активно включаться в процесс защиты своих интересов.



На втором заседании координационного комитета по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской православной церкви, патриарх рассказал: "Сегодня, когда я ехал в машине, беседовал со своим водителем на тему гражданского общества. Люди не понимают, почему так стремительно увеличиваются все тарифы на жилье, не понимают, почему в два-три раза увеличиваются за год без предоставления соответствующих услуг. Я спросил: а как вы реагируете на это безобразие?".



По словам патриарха Кирилла, "оказывается, люди не знают, как реагировать" на эту ситуацию, "они все ждут, что кто-то, какой-то хороший, умный начальник вмешается в этот процесс и поможет". Однако, по мнению патриарха, "никакой самый умный начальник в масштабах страны не сможет справиться с этой задачей, если сам народ не включится в этот процесс, в организацию институтов гражданского общества, способного защитить интересы людей". Патриарх подчеркнул далее, что поддержкой православной инициативы церковь "удобряет почву" для развития "гражданской сознательности, социальной ответственности и подлинной солидарности", передает РИА Новости.