Первый замруководителя погранслужбы ФСБ генерал-полковник Вячеслав Дорохин сообщил сегодня, что погранслужба ФСБ разрабатывает план обеспечения эффективного контроля за Арктикой.



В частности, Вячеслав Дорохин сказал: "Мы предполагаем создание нескольких рубежей начиная от Мурманска, в районе Новой Земли, до острова Врангель, где будет контролироваться вход с восточной части Арктики. Это вполне может обеспечить эффективный контроль за Арктикой".



По словам генерал-полковника, в настоящее время для контроля за Северным морским путем используется авиация ФСБ, корабли погрануправления по Мурманской области и северо-восточного погрануправления береговой охраны ФСБ, что "позволило нам выявлять и пресекать противоправную деятельность ряда судов, в частности, на Севморпути в 2010 году были задержаны яхты из Великобритании и судно из Китая", – сказал он.



Арктика - одно из приоритетных направлений деятельности погранслужбы ФСБ, подчеркнул Вячеслав Дорохин, он сказал далее: "У нас разработан план, он реализуется, проведены необходимые финансово-экономические расчеты по выстраиванию системы охраны в Арктике", однако это очень затратная работа и строительство любого объекта обходится государству очень дорого, передает РИА Новости.