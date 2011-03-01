Ситуация с безработицей улучшается, но все еще остается сложной - Медведев

Сегодня в Элисте во время совещания по проблеме безработицы президент России Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с безработицей в стране улучшается, хотя положение все еще остается сложным.



На встрече с безработными, обучающимися в Элисте основам предпринимательства, Дмитрий Медведев сказал: "За последний год в России произошел некоторый перелом на рынке труда, и количество безработных уменьшилось". "Программы по поддержке граждан, которые хотят заниматься предпринимательством лучше, чем просто выплаты пособий по безработице, - продолжил президент. - Мы все-таки даем возможности человеку обрести новую профессию, новую жизнь, начать свое собственное дело, даже если оно совсем небольшое, это деньги в развитие, а не просто, чтобы поддерживать текущее состояние". И неплохо, чтобы региональные власти также принимали участие в финансировании программ по развитию занятости.

Но, "к сожалению, число безработных в нашей стране остается большим – 5,7 млн человек по методике Международной организации труда", - отметил российский президент. По его словам, в российских регионах ситуация различная: "Здесь, в Калмыкии, уровень безработицы высокий, если сравнить с центральной частью России. В Калмыкии цифра безработных определяется до 15%". Дмитрий Медведев подчеркнул, что "по стране эта цифра меньше более чем в два раза. Показатели в Калмыкии тяжелые".