Следственный Комитет: Чиновник получил взятку в размере около 5,5 млн. рублей

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении начальника управления экономики строительства Главного управления строительства Тюменской области Андрея Гусева и директора учреждения «Дирекция коммунально-хозяйственного строительства» Андрея Чижовкина, сообщает Следственный Комитет.

В зависимости от роли каждого чиновники обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество), ч.4 ст.290 УК РФ (получение взятки), и халатности (ч.1 ст.293 УК РФ).



Как считает следствие, в 2008 году Гусев с целью хищения средств областного бюджета составил техническое задание на поставку передвижной системы спутниковой связи для нужд Правительства Тюменской области, в которой указал завышенную максимальную начальную стоимость лота в сумме 15 миллионов рублей. При этом фактическая стоимость оборудования составляла около 8,5 миллионов рублей. Обеспечив победу в конкурсе для общества «Центр систем безопасности», злоумышленник получил за это от заместителя генерального директора данной организации взятку в размере около 5,5 млн. рублей.



При этом совершение Гусевым данных действий стало возможным в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей Чижовкиным, которому было поручено разработать техническое задание, согласовать его с заинтересованными подразделениями и провести тендер на поставку станции. Вместе с тем Чижовкин, дав указание подчинённому работнику о выполнении данных мероприятий, от контроля самоустранился, техническое задание с Тюменским региональным телекоммуникационным центром не согласовал и в фактических ценах на передвижную станцию спутниковой связи не убедился.



Уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.