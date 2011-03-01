Подписан закон, направленный на поддержку малых предприятий на базе ВУЗов

Дмитрий Медведев во вторник подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» и статью 171 Федерального закона «О защите конкуренции», сообщает пресс-служба Кремля.



Федеральный закон принят Государственной Думой 11 февраля 2011 года и одобрен Советом Федерации 16 февраля 2011 года.



Подписанный Федеральный закон направлен на поддержку хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, секретов производства (ноу-хау), топологий интегральных микросхем), исключительные права на которые принадлежат учредившим эти общества государственным и муниципальным высшим учебным заведениям, а также государственным научным учреждениям (в том числе созданным государственными академиями наук).



Федеральным законом предусмотрено, что передача имущества государственных и муниципальных учреждений, являющихся учредителями таких хозяйственных обществ, в аренду указанным обществам осуществляется без проведения торгов в порядке и на условиях, которые определяются Правительством Российской Федерации. При этом договорами аренды должен быть предусмотрен запрет на сдачу арендованного имущества в субаренду, передачу прав и обязанностей арендатора другим лицам, предоставление этого имущества в безвозмездное пользование и передачу его в залог.



Кроме того, определено, что Правительством Российской Федерации может быть установлено изъятие из сферы действия правила, предусмотренного статьёй 5 Федерального закона от 23 августа 1996г. №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», согласно которому размер арендной платы за аренду имущества государственных научных организаций, учреждённых Российской Федерацией, определяется договором и не должен быть ниже среднего размера арендной платы, обычно взимаемой за аренду имущества в местах их расположения.