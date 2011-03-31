Петербург готовится к навигации: первый развод Литейного и Тучкова мостов

В ночь на первое апреля первый раз в этом году в Петербурге будут разводить Тучков и Литейный мосты.

Постоянная навигация в городе начнется 30 апреля, однако переправы должны подготовить и проверить уже к 10 апреля, уточняет Росбалт.

Литейный мост разведут с 01:40 до 04:45, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, Тучков – дважды: с 02:00 до 02:55 и с 03:55 до 04:55.

В Петербурге 18 разводных мостов, из них девять в сезон эксплуатации разводятся каждую ночь, для прохода под оставшимися необходимо заранее подать заявку.