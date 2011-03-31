Железнодорожники обещают сократить время пути из Москвы до Риги

Министерство транспорта России сообщило сегодня, что время в пути пассажирских поездов, которые курсируют между Москвой и Ригой, может сократиться на 4-5 часов.



По итогам встречи главы Минтранса РФ Игоря Левитина с мэром Риги Нилом Ушаковым, российское ведомство сообщило, что "железнодорожники планируют повысить скорость на российском участке рижского направления". Это расстояние в настоящее время преодолевается поездами за 15 часов - такие данные приводит ОАО "Российские железные дороги".