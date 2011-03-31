С 16 апреля между Турцией и Россией вводится безвизовый режим

С 16 апреля 2011 года Россия и Турция вводят безвизовый режим. Решение принято на взаимной основе двух государств, об этом сегодня сообщает МИД РФ. Теперь в Турцию россияне могут ездить без виз.



Согласно сообщению российского ведомства, для въезда, выезда или транзита и пребывания на территории Турции в течение 30 дней с даты въезда гражданам России достаточно иметь при себе действительный общегражданский или служебный (специальный) паспорт. Такие же требования действуют и для граждан Турции при прибывании на территории России.



При этом, суммарное пребывание на территории другого государства не должно превышать 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.



Граждане, прибывающие в страну для работы либо для учебы в учебных заведениях или с иными целями, требующими пребывания свыше 30 дней, должны наряду с действительными документами иметь визы, выдаваемые в соответствии с законодательством государства въезда, сообщает официальный сайт МИД РФ.