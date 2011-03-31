В России с 1 апреля вновь повысится цена на газ - вырастет оптовая цена на газ, а также повысится цена газа для аффилированных лиц. В среднем, повышение цены на энергоноситель ожидается на 9,5%.



По данным Российской газеты, с 1 апреля 2011 года оптовая цена на газ для населения Москвы и Московской области вырастет до 2,312 тыс. рублей за тысячу кубометров против цены в 2,111 тыс. рублей за тысячу кубометров, действующей с начала 2011 года. В Петербурге с 1 апреля тариф на газ увеличится до 2,282 тыс. рублей с 2,084 тыс. рублей за тысячу кубометров.



Решение о повышении цен на энергоноситель было принято Федеральной службой по тарифам.



Напомним, с 1 января 2011 года тарифы на газ для населения России в среднем выросли на 5%. Если говорить о 2010 годе, то в январе прошлого года цена на газ для населения увеличилась на 5%, а в апреле - уже на 15%.