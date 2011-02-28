МЧС предупреждает - в Подмосковье ожидается серьезное весеннее половодье

Начальник главного управления МЧС по Московской области Евгений Секирин сообщил - в связи с тем, что в этом году толщина снежного покрова значительно превышает норму, в Подмосковье ожидается серьезное весеннее половодье.



На заседании комиссии по ЧС при губернаторе Московской области Евгений Секирин заявил сегодня: "Снежный покров в этом году значительно выше нормы. Запас воды в нем также выше нормы. Может быть достаточно серьезное половодье, и мы к нему готовы", на сегодняшний день оказывается методическая помощь ряду районов Подмосковья, спланированы и проведены мероприятия по снижению последствий весенних затоплений.