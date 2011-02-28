Горбачев предостерегает руководство России от его ошибки: Я был самоуверенным

Михаил Горбачев - бывший президент СССР, предостерегает руководство России от повторения его ошибок, сделанных во время пребывания на высшем посту, он признает, что был слишком самоуверенным.



В своем интервью британской газете The Independent, Михаил Горбачев, в частности, заявил: "Я считаю, что сейчас происходит то же самое, с чем я столкнулся во время перестройки. Тогда я стал слишком самоуверенным. Сегодня наши лидеры тоже слишком уверены в себе. Иногда сложно признавать собственные ошибки, однако делать это нужно. Я был слишком самоуверенным и высокомерным, и я поплатился за это. Дальнейшее развитие событий стало моим наказанием. И теперь я делюсь своим опытом, так как не хочу, чтобы они сбились с пути, сделав похожие ошибки".



По мнению бывшего президента СССР, для решения проблем, с которыми сегодня столкнулось российское общество, революция не нужна, "однако наше общество должно измениться. Нам нужно больше справедливости, нам не нужны те разрывы, которые образовались в уровне жизни представителей разных слоев населения".