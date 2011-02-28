Данные Росстата о зарплате российских чиновников

По данным Росстата, среднемесячная заработная плата гражданских служащих в федеральных государственных органах выросла на 4,3% и составила 60,7 тысяч рублей в 2010 году.



В прошлом году по росту зарплат госслужащих лидером стало Росвооружение, где средняя зарплата составила 130 тысяч рублей в месяц. В Счетной палате, аппарате правительства и администрации президента получали немного меньше, средняя зарплата в этих ведомствах составила 80,2 тысяч рублей, что уже на 14,2% выше уровня 2009 года.



Средняя зарплата в Госдуме составила 61,621 тыс. рублей, в Совете федерации – 60,340 тыс. рублей, в Конституционном суде России – 83,279 тыс. рублей, в Высшем арбитражном суде – 68,129 тыс. рублей, в Верховном суде – 66,449 тыс. рублей, в Центризбиркоме – 60,309 тыс. рублей.



В Минздравсоцразвития получали в среднем 80,896 тыс. рублей, в Минфине – 76,637 тыс. рублей, в Минэкономразвития – 76,257 тыс. рублей, в Федеральной налоговой службе – 70,918 тыс. руб, в Минрегионе – 70,668 тыс. рублей, в Рослесхозе – 63,634 тыс. рублей, в Росалкогольрегулировании – 62,976 тыс. рублей, в МИДе – 62,616 тыс. рублей; в Министерстве спорта, туризма и молодежной политики – 62,469 тыс. рублей; в Минкомсвязи – 60,659 тыс. рублей.



Самые низкие зарплаты оказались в Роспотребнадзоре - 45,3 тыс. рублей (снижение зарплаты составило 27,9%) и в министерстве образования и науки — 43,2 тыс. рублей (снижение на 23% по сравнению с 2009 годом).