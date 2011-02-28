Сергей Собянин пообещал не принимать "резких решений" при переходе на 100-процентную оплату услуг ЖКХ. Об этом мэр Москвы сообщил сегодня на встрече с ветеранскими организациями столицы.



На встрече московского градоначальника с ветеранами, которая проходила в неформальной обстановке за чашкой чая, столичные ветераны высказали Сергею Собянину полную поддержку социального курса, выбранного столичным мэром. Но в то же время ветераны обеспокоены целым рядом насущных вопросов, связанных с переходом на 100-процентную оплату услуг ЖКХ.



Владимир Долгих - советский государственный и партийный деятель, ныне - председатель Московского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов обратился к столичному мэру, он сказал: "Мы внимательно проанализировали выступление вашего помощника Шаронова, почувствовали курс на ускорение всего этого дела. Мне кажется, что не учитывается реальная обстановка, доходы людей в такой степени расти не могут. Мы просим Вас с этим не торопиться".



В свою очередь, столичный мэр пообещал ветерану: "Владимир Иванович, я вам скажу, что мы никуда не торопимся. Вы видите, как мы действуем - совершенно аккуратно, совершенно адекватно, поэтому никаких резких решений приниматься не будет. Мнения отдельных коллег могут быть какими угодно, я вам, как мэр говорю, что никаких резких движений в этом плане не будет", передает ИТАР-ТАСС.