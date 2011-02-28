За задержки рейсов авиакомпаниям могут повысить штраф

Общество защиты прав потребителей потребовало повысить компенсацию пассажирам, пострадавшим от задержек рейсов. Министерство транспорта России поддержало эту инициативу.



В письме Минтранспорта ОЗПП говорится, что ведомство займется проработкой вопроса о внесении соответствующих изменений в Воздушный кодекс. Однако в своем письме Минтранс не указывает, насколько может возрасти сумма штрафов для авиакомпаний после внесения изменений в Воздушный кодекс.



Сейчас в Воздушном кодексе Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ для перевозчика установлен минимальный размер ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по договору воздушной перевозки в части нарушения сроков. На сегодняшний день размер штрафа установлен в размере 25% от минимального размера оплаты труда (100,00 рублей) в час, но не более 50% от стоимости перевозки, то есть 25,00 рублей в час, что составляет 600 рублей за целые сутки ожидания.



Защитники прав потребителей предложили увеличить компенсации до 3% от стоимости билета.

А если посмотреть на страны Евросоюза, то согласно их правилам, в Евросоюзе компенсация пассажирам задержанных рейсов зависит от дальности полета. К примеру, для рейсов, расстояние которых не превышает 1,5 тыс. км, компенсация составляет €250, от 1,5 тыс. км до 3,5 тыс. км – €400, более 3,5 тыс. км – €600, стоимость билета здесь не играет никакой роли, а решающим фактором является время задержки авиарейса.