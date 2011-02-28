МИД Белоруссии опровергает информацию о прилете самолета Каддафи в Минск

МИД Белоруссии опровергает информацию о прилете самолета Муамара Каддафи в Минск, назвав ее "лживыми инсинуациями", об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Андрея Савиных.



В частности, в комментарии пресс-секретаря МИД Беларуссии говорится: "Мы обратили внимание, что за последние несколько дней в зарубежных СМИ начали интенсивно появляться лживые измышления о Беларуси. Сначала выдумали белорусских наемников в Ливии, потом изобрели приземление в Минске самолета с золотом и бриллиантами из Ливии, сегодня организовали "обвинения" в мифическом нарушении санкций Совета Безопасности ООН. Все эти заявления не соответствуют реальности. В действительности против Беларуси проводится деструктивная информационная атака, направленная на дискредитацию страны".



Напомним, в СМИ появились сообщения о том, что в Минск в минувшие выходные прибыл ливийский самолет с золотом Муамара Каддафи, а также о том, что в событиях в Ливии участвовали белорусские наемники. Об этом сообщала телерадиокорпорация БИ-БИ-СИ.