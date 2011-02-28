Уходя на работу в бизнес, чиновник должен получить разрешение

Уходя на работу в коммерческие или некоммерческие структуры, действующие или бывшие чиновники должны будут получить разрешение в президиуме совета при президенте РФ по противодействию коррупции.



Закон "О противодействии коррупции", принятый еще два года назад, предусматривал обязательность получения такого разрешения государственным или муниципальным чиновникам на трудоустройство по профилю их госслужбы в компании частного сектора, однако какой конкретный орган уполномочен решать подобные вопросы, в законе не говорилось, в нем лишь было сказано, что это должна делать соответствующая комиссия.



25 февраля 2011 года вышел указ президента РФ, который уточняет, что выдача или отказ в выдаче разрешения на такой переход теперь находится в компетенции президиума президентского антикоррупционного совета, передает пресс-служба Кремля.



В положении, утвержденном данным указом говорится, что основанием для заседания президиума совета будет являться поступившее в администрацию президента РФ "обращение гражданина о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации", "если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня освобождения от государственной должности или увольнения с государственной службы".



Президиум антикоррупционного совета имеет право рассматривать обращение чиновника, а затем либо разрешает переход на коммерческую работу, либо дает мотивированный отказ.



Возглавляет президиум антикоррупционного совета глава президентской администрации Сергей Нарышкин. В президиум также входят: директор ФСБ Александр Бортников, помощники президента по правовым и экономическим вопросам Лариса Брычева и Аркадий Дворкович, по кадрам и контролю Олег Марков и Константин Чуйченко, глава управления Кремля по вопросам госслужбы и кадров Сергей Дубик, министры юстиции, экономического развития и внутренних дел Александр Коновалов, Эльвира Набиуллина и Рашид Нургалиев, а также генпрокурор Юрий Чайка и мэр Москвы Сергей Собянин.