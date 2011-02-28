В Подмосковье будут судить учителя - насильника малолетних детей

В Подмосковье завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего учителя английского языка двух средних общеобразовательных школ, уличенного в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних, сообщает Следственный Комитет.



Следствием установлено, что с сентября 2009 по сентябрь 2010 года 33-летний мужчина поджидал малолетних детей около подъездов домов, после чего, имея большой опыт общения с детьми, входил к ним в доверие, просил ручку и бумагу для написания записки. Затем вслед за ними проникал в квартиры к потерпевшим, где совершал в отношении малолетних насильственные действия сексуального характера.

От преступных действий злоумышленника пострадали 4 ребенка, возраст которых от 9-ти до 11-ти лет.

В результате грамотно спланированных и профессионально проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в октябре 2010 года подозреваемый был задержан, согласно заключению комплексной психолого-психиатрической экспертизы, злоумышленник страдает хроническим психическим расстройством.