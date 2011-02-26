СК РФ: Уголовное дело возбуждено по факту нападения боевиков в Нальчике

В Следственном управлении Следственного комитета РФ по КБР сообщили, что уголовное дело возбуждено по факту обстрела боевиками ряда объектов правоохранительных органов столицы Кабардино-Балкарии города Нальчика.

В СК уточнили, что дело возбуждено по двум статьям: по всем фактам обстрела объектов правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по статьям 317 ("посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов") и 222 ("незаконный оборот оружием и боеприпасами") УК РФ.

Глава КБР Арсен Коноков сообщил, что идут активные мероприятия по поиску и нейтрализации преступников, которые совершили ряд нападений в пятницу на объекты, расположенные на территории республики.

Напомним, в результате атаки боевиков ранен один милиционер. Жертв нет.