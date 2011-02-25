Московское бард-кафе "Гнездо глухаря", работа которого временно приостановлена по решению суда из-за нарушения требований пожарной безопасности, потребует от МЧС возмещение ущерба через суд.



Об этом сообщил сегодня секретарь попечительского совета фонда "Гнездо глухаря" Алексей Ермилов.



Пресненский суд Москвы 15 февраля приостановил на 15 суток работу бард-клуба "Гнездо глухаря" за нарушение норм пожарной безопасности. В столичном МЧС заявили, что нарушения в "Гнезде глухаря" представляют угрозу жизни людей, в частности, специалистов не устроило расположение клуба - на мансарде жилого дома, деревянные пустотные перекрытия и перегородки.