Россиянин, 15 лет проживший в Индии отшельником, был задержан в столичном аэропорту "Шереметьево" из-за отсутствия у него документов. Паспорт Кирилла Померанцева был украден несколько лет назад.



Как сообщил заведующий консульским отделом дипмиссии, перед высылкой из Индии Померанцеву выдали официальный документ.



"У него оформлено "Свидетельство о возвращении в Российскую Федерацию", которое является документом, удостоверяющим личность. Без этого документа он бы не смог вылететь из Индии и попасть на борт самолета "Аэрофлота", - сказал Василий Пронин.



Однако по прибытии в Москву Померанцеву пришлось в течение двух часов улаживать проблемы с пограничным контролем. Проволочка не затянулась надолго, и, пройдя необходимые формальности, мужчина встретился в аэропорту с родителями.



Мать путешественника сказала журналистам, что, по всей вероятности, увезет сына в Сочи, где ему будет проще адаптироваться в России из-за более теплого и влажного климата.