Дмитрий Медведев освободил от должностей офицеров МВД РФ

Президент России Дмитрий Медведев произвел кадровые перестановки в МВД Российской Федерации - президент подписал Указ "Об освобождении от должности сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации", сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

От занимаемых должностей освобождены семь генералов и один полковник. От должностей освобождены заместитель Министра внутренних дел по Татарстану - начальник милиции общественной безопасности генерал-майор милиции Евгений Давлетшин, замначальника Главного управления внутренних дел по Челябинской области - начальник милиции общественной безопасности генерал-майор милиции Вячеслав Доксов, первый замначальника Главного управления внутренних дел по Москве - начальник криминальной милиции генерал-майор милиции Александр Иванов, замначальника Главного управления внутренних дел по Ставропольскому краю - начальник милиции общественной безопасности генерал-майор милиции Михаил Кабанов, начальник Главного управления МВД РФ по Уральскому федеральному округу генерал-лейтенант милиции Владимир Кучеров, главный инспектор МВД РФ генерал-майор милиции Валерий Матюшин, Министр внутренних дел по Удмуртской Республике генерал-майор милиции Валерий Сосновский, начальник Управления внутренних дел по Ненецкому автономному округу полковник милиции Сергей Шкеда.