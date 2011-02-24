Пресс-секретарь Кадырова пояснил его слова о поисках второй жены

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов пояснил, что Рамзан Кадыров пошутил, когда говорил о поисках второй жены. Интервью с Рамзаном Кадыровым в четверг опубликовала газета «Комсомольская правда».



«Информация неверная. Рамзан Ахматович ответил на вопрос о том, женится ли он во второй раз, сказав, что ищет, но пока не нашел такую же красивую девушку, как его жена. Он глубоко уважает свою жену Медни Мусаевну и хотел сказать, что ищет такую же прекрасную девушку, как она, но пока не нашел», – пояснил Каримов.