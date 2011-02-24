Глава ГИБДД Москвы просит водителей придумать обращение к дорожным полицейским

Новый глава столичной ГИБДД Александр Ильин просит водителей придумать подходящее обращение к дорожным полицейским, подчеркивая, что обращение должно быть универсальным и уважительным.



"Надо уважительно относиться к сотруднику полиции, и я бы хотел попросить вас помочь в выборе той фразы, той формулировки, как граждане, участники движения должны обращаться к этому человеку. Наверное, "Эй!" никому не понравится. В Америке - "офицер", это тоже не подходит, потому что у нас есть не только офицеры. Исторически сложившееся "командир" - тоже не подойдет. Какой он нам с вами командир? Давайте подумаем", - рассказал Ильин в интервью "Российской газете".



"Сегодня предлагают "господин полицейский"... Не знаю, мне это ухо режет. Остановил молодой сотрудник, лейтенант, человека престарелого, которому 70 лет, уважаемого, убеленного сединами. Он сам может назвать этого сотрудника "сынок", но слово "господин" в данной ситуации будет не очень приемлемо. Я только это имею в виду. Или наоборот - инспектор, убеленный сединами, к мальчику, который только сел за руль, - господин водитель!" - отметил Ильин.