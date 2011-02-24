На содержание экзотических животных нужно вводить лицензии - Запашный

Дрессировщик Эдгард Запашный предложил ввести обязательное лицензирование для желающих содержать слонов, обезьян и других экзотических или хищных животных.



"Надо ввести лицензирование повсеместно для тех людей, которые в своем быту хотят иметь шимпанзе, орангутана, слона", - сказал Запашный в ходе парламентских слушаний о законодательном регулировании ответственного обращения с животными в четверг в Госдуме.



Между тем, как отметил Запашный, работники цирка проходят обязательное лицензирование, которое дает им право работать с животными.



Контроль за содержанием животных, на его взгляд, должен взять на себя создаваемый в настоящее время отдел в полиции. Кроме того, дрессировщика настаивал на введении четкой классификации, разделяющей животных на опасных, домашних и экзотических.