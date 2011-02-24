Познер: Медведев снова станет президентом, а Путин уйдет в

Тележурналист Владимир Познер считает, что президентом в 2012 году вновь станет Дмитрий Медведев, а Владимир Путин, скорее всего, может возглавить одну из крупных компаний, возможно, "Газпром".



"То, что я увидел в прошлое воскресенье (20 февраля) в воскресном «Времени» ну очень напоминало предвыборную кампанию этих двух людей. Понимаете, программа "Время" состоит из двух частей: первая и вторая половина. Она длится час. Но чтобы всю первую половину посвятили этим двум людям, этого я вообще очень давно не видел. Для меня это признак. Прямо целиком весь первый блок – это Медведев и Путин", – сказал Познер в онлайн-интервью изданию GZT.Ru.



"Я думаю, что Путин баллотироваться не будет. Причем, я думаю, что он не будет баллотироваться, исходя из двух соображений: что полезно для страны, потому как я не сомневаюсь в его патриотизме. И из соображения того, что полезно лично для него. Я полагаю, что президентом будет, скорее всего, конечно, Дмитрий Анатольевич Медведев", – сказал Познер.



Познер убежден, что на выборах в марте 2012 года никакой «третьей силы» не появится, а Путин, вероятно, покинет пост премьер-министра.

«Его, конечно, не отправят на пенсию. Я допускаю, что он станет председателем правления «Газпрома». Я не думаю, что он будет премьер-министром после 2012 года. Посмотрим, конечно, я знаю, что многие со мной не согласны и говорят, что я вообще, очевидно, белены объелся», – сказал Познер.