К сожалению, мы не имеем лицензии на отстрел бомжей - мэр Читы

Мэр Читы Анатолий Михалев во время отчёта перед депутатами городской Думы заявил: "К сожалению, мы не имеем лицензии на отстрел бомжей, а других законных способов справиться с ними, сегодня нет".



Заявление мэра Читы прозвучало в ответ на замечание по поводу большого количества в краевом центре бездомных. Далее читинский градоначальник выразил мнение, что государство несет большие расходы за содержание бездомных, однако не получает ничего взамен, об этом сообщает Забайкальское информационное агентство "Забинфо".



По мнению Михалева, бездомные люди требуют равных с трудящимся человеком затрат от государства, ничего не давая взамен, а в законодательстве нет ни официального понятия "бомж", ни ответственности за такой образ жизни. 90% мест в социальных приютах Забайкальского края занимают именно эти люди. В читинских больницах только на одного бездомного больного тратят более 17 тысяч рублей, по мнению мэра Читы, эти люди зачастую без особой надобности занимают койки, где могли бы лежать налогоплательщики.



Читинский мэр считает: "На мой взгляд, единственный способ решения этой проблемы – на федеральном уровне ввести, например, понятие "тунеядец" с соответствующей ответственностью".



Сегодня данное заявление мэра Читы уже получило широкий резонанс в блогосфере, сообщает Газета.ру.