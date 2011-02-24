Белоруссии не дают использовать механизмы по изменению климата

Процесс участия в механизмах Киотского протокола для Белоруссии оказался более сложным, чем ожидалось изначально, заявила на пресс-конференции в Минске 24 февраля представитель Департамента по гидрометеорологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Наталья Данькова.

В частности, по ее словам, в 2005-м году, когда республика только

присоединилась к Киотскому протоколу, представители республики

рассчитывали, что Белоруссии удастся зарабатывать деньги на

неиспользуемых квотах парниковых газов. Однако, по словам Натальи

Даньковой, не всё пошло по изначальному плану. С целью совершенствования

вопросов использования парниковых газов недавно в республике был принят

Указ Президента №625 "О некоторых вопросах сокращения выбросов

парниковых газов" .

Как сообщли журналистам в пресс-службе главы белорусского государства,

Указ подготовлен в целях реализации механизма получения финансовых

средств как страной, так и субъектами хозяйствования за счет сокращения

выбросов парниковых газов вследствие присоединения Республики Беларусь к

Рамочной Конвенции ООН об изменении климата и Киотскому протоколу к ней.

В настоящее время в мире активно развивается рынок добровольных

сокращений выбросов парниковых газов, что позволяет субъектам

хозяйствования получать финансовые ресурсы.

Указом на правовом уровне закрепляется ряд положений, связанных с

процессом получения субъектами хозяйствования средств за продаваемые

единицы добровольного сокращения выбросов парниковых газов от

покупателей (юридических лиц, физических лиц), в том числе, нерезидентов

Республики Беларусь.

Для стимулирования реализации проектов по добровольному сокращению

выбросов парниковых газов освобождаются от налога на прибыль денежные

средства, полученные субъектами хозяйствования от продажи сокращений

выбросов на добровольном рынке.

С учетом ожидаемого получения Республикой Беларусь права участвовать в

механизмах Киотского протокола устанавливаются также условия реализации

международных договоров о продаже единиц сокращения выбросов парниковых

газов.

Согласно Указу средства от продажи сокращений выбросов направляются в

доход республиканского бюджета, что обеспечивает контроль за целевым

использованием внешнего финансирования, полученного от стран-участниц

Киотского протокола, повышение прозрачности их поступления и

расходования.

Принятие Указа №625 позволит не только начать реализацию проектов по

снижению выбросов парниковых газов до получения права участвовать в

механизмах Киотского протокола, но и повысить эффективность ключевой

отрасли экономики - энергетики, так как большая часть проектов по

снижению выбросов связана с энергосбережением.

Указ вступил в силу с начала нынешнего года.