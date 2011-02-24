В Новосибирске по подозрению в сбыте героина задержана учительница

В Новосибирске по подозрению в сбыте героина наркополицейскими задержана учительница одной из местных школ, сообщает пресс-служба УФСКН по Новосибирской области.



В сообщении пресс-службы говорится: "Задержана женщина, 1972 года рождения. В ходе личного досмотра у нее обнаружен и изъят героин массой более 100 граммов". По данным ведомства, подозреваемая наркотические средства не употребляет, а изъятый героин она хранила с целью дальнейшего сбыта. При каких обстоятельствах задержанная была вовлечена в незаконный оборот наркотических средств, установит следствие.



В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "г" части 3 статьи 228.1 УК РФ - незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере, статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 20 лет, передает РИА Новости.