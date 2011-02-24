Президент России закрепил статус музеев-заповедников

Президент России Дмитрий Медведев внес изменения в Федеральный закон "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", тем самым закрепив их статус.



Внесенные президентом РФ изменения закрепляют статус музеев-заповедников в целях предотвращения их застройки. В список наиболее известных в России музеев-заповедников входят такие, как: "Михайловское", "Ясная поляна", "Куликово поле", "Бородинское поле". Недавно заповедник "Бородинское поле" оказался в центре внимания общественности из-за того, что уже к 2012 году он может превратиться в дачный поселок.



Федеральный закон принят Государственной Думой 11 февраля 2011 года и одобрен Советом Федерации 16 февраля 2011 года, сообщает пресс-служба Кремля.