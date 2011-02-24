Общество "Синие ведерки" (ОСВ) планирует провести в пятницу очередную акцию против использования спецсигналов на автомашинах чиновников, об этом сообщил координатор ОСВ Петр Шкуматов.



В частности, Петр Шкуматов сказал: "В пятницу 25 февраля - годовщину ДТП с участием служебного автомобиля НК "ЛУКОЙЛ", мы проведем акцию: "Я пропускаю только 01, 02, 03". По его словам, активисты ОСВ будут раздавать всем желающим баннеры с такой надписью для размещения на заднем стекле своего автомобиля.



Петр Шкуматов пояснил: "Предполагается, что владельцы таких наклеек не будут предоставлять преимущество в движении автомобилям с "мигалкой", не имеющим отношения к оперативным либо спасательным службам". Для акции отпечатано 200 наклеек, сделанных из световозвращающей пленки, а само "мероприятие начнется в 15:00 на Смотровой площадке Воробьевых гор и продолжится до глубокого вечера", передает Интерфакс.